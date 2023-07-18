Помните разбитого инсультом Алексея Янина? Взгляните, что стало с его женой

Жену Алексея Янина Дарью часто обвиняют в том, что она оставила парализованного мужа на попечение матери и живет собственной жизнью. Девушка продолжает строить карьеру певицы и актрисы, а на публике всегда выглядит великолепно. Но лишь недавно на шоу «Фабрика с Яной Чу» Даша рассказала, каких усилий ей это стоило.

Актер Алексей Янин перенес инсульт в 2015 году. С тех пор уже восемь лет его семья ведет борьбу за здоровье мужчины. Он долгое время провел в коме, остался парализованным, а половина его мозга по-прежнему не работает. Сначала Дарья отчаянно добивалась лечения у лучших врачей, затем искала подходящий для больного дом и специалистов, которые будут за ним ухаживать. Но все это сильно ударило по сыну и по ней самой.

Дарье пришлось переехать в Москву из-за сына: мальчику так не хватало маминой заботы, что он начал болеть, а врачи не могли понять причину. Сама Дарья от постоянного стресса попала в больницу с воспалением мозга. Сегодня она живет с сыном в отдельной квартире, но постоянно навещает мужа. Разводиться она не стала и все еще считает себя замужней женщиной.

По лицу девушки невозможно предположить, что ей пришлось пройти такие испытания. На фото Дарья выглядит не несчастной женой парализованного, а ухоженной светской львицей.