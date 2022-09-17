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Помните пышную темнокожую звезду «Фабрики звезд»? Вот куда пропала изменившаяся Корнелия Манго

17 сентября 2022 18:15
Помните пышную темнокожую звезду «Фабрики звезд»? Вот куда пропала изменившаяся Корнелия Манго

Она пишет картины и блистает в соцсетях.

Многие помнят певицу Корнелию Манго по проектам «Фабрика звезд», «Последний герой» и «Большие гонки». Последние годы мулатка с роскошным голосом редко мелькает на телевидении. Корнелия ушла из шоу-бизнеса, но творчество не оставила.

Корнелия Манго с детства увлекалась живописью, а после «Фабрики звезд» художественное творчество постепенно стало основным занятием для знаменитости. Манго проводит свои персональные выставки и дает художественные мастер-классы.

Корнелия активно занимается соцсетями и часто радует подписчиков снимками с родственниками и мужем – битбоксером, которого зовут Богдан Дюрдь. Певица страдает сахарным диабетом и не стесняется публично рассказывать о своем недуге.

Помните пышную темнокожую звезду «Фабрики звезд»? Вот куда пропала изменившаяся Корнелия Манго
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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