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Помните пышку из сериала «Физрук»? Повзрослевшая актриса сводит с ума своими формами

29 октября 2022 20:00
Помните пышку из сериала «Физрук»? Повзрослевшая актриса сводит с ума своими формами

Стройная красавица.

20-летняя Полина Гренц прославилась благодаря роли Саши Мамаевой в сериале «Физрук». Зрители запомнили актрису полненькой и слегка несуразной, но полюбили за ее невероятное обаяние. Именно Дмитрий Нагиев настоял, чтобы Гренц утвердили на роль Саши, ведь он увидел в артистке детскую непосредственность.

Для съемок актриса специально набирала вес.

Сегодня Полине Гренц 28 лет – девушка похудела на 20 килограммов и выглядит прекрасно. Гренц ведет различные шоу в Сети и пробует себя в вокальной карьере. Не оставляет артистка и съемки в кино: последние проекты с ее участием – это сериалы «Красавица и чудовище» и «Два холма».

Помните пышку из сериала «Физрук»? Повзрослевшая актриса сводит с ума своими формами
Фото: соцсети, кадры из сериала "Физрук" (2014-2017)
Алла Новикова
Алла Новикова
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