Помните пышку из сериала «Физрук»? Повзрослевшая актриса сводит с ума своими формами

20-летняя Полина Гренц прославилась благодаря роли Саши Мамаевой в сериале «Физрук». Зрители запомнили актрису полненькой и слегка несуразной, но полюбили за ее невероятное обаяние. Именно Дмитрий Нагиев настоял, чтобы Гренц утвердили на роль Саши, ведь он увидел в артистке детскую непосредственность.

Для съемок актриса специально набирала вес.

Сегодня Полине Гренц 28 лет – девушка похудела на 20 килограммов и выглядит прекрасно. Гренц ведет различные шоу в Сети и пробует себя в вокальной карьере. Не оставляет артистка и съемки в кино: последние проекты с ее участием – это сериалы «Красавица и чудовище» и «Два холма».