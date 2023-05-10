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Киноафиша Статьи Помните пышку из «Мятежного духа»? Сегодня от ее вида глаза на лоб полезут (фото)

Помните пышку из «Мятежного духа»? Сегодня от ее вида глаза на лоб полезут (фото)

10 мая 2023 10:30
Помните пышку из «Мятежного духа»? Сегодня от ее вида глаза на лоб полезут (фото)

Стала совсем другим человеком.

Молодежная аргентинская теленовелла «Мятежный дух» была мировым хитом в нулевых. Наверняка многие вспомнят пышку по имени Фелиситас, которую сыграла актриса Анхелес Бальбиани. Как она выглядит сейчас?

«Мятежный дух» стал первой работой в карьере Анхелес. До этого актриса была моделью, несмотря на свои крупные формы. Также Бальбиани отучилась на журналистку в одном из университетов Буэнос-Айреса.

Помните пышку из «Мятежного духа»? Сегодня от ее вида глаза на лоб полезут (фото)

Сегодня в Анхелес невозможно узнать ту пухлощекую девчонку из «Мятежного духа». Она сильно похудела, а ее черты лица резко заострились. Из-за этого 40-летняя актриса выглядит старше своих лет. Метаморфозы оказались настолько кардинальными, что артистку не узнают даже верные поклонники. Зато ее стройной фигуре позавидует любая 20-летняя девушка.

Анхелес вышла замуж в 2007 году и вскоре родила мальчика. В ее фильмографии всего две картины — «Мятежный дух» и «Флорисьента». Бальбиани также участвовала в нескольких телешоу в качестве участницы дискуссии.

Фото: Кадр из сериала «Мятежный дух», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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