Помните пышку из «Мятежного духа»? Сегодня от ее вида глаза на лоб полезут (фото)

Молодежная аргентинская теленовелла «Мятежный дух» была мировым хитом в нулевых. Наверняка многие вспомнят пышку по имени Фелиситас, которую сыграла актриса Анхелес Бальбиани. Как она выглядит сейчас?

«Мятежный дух» стал первой работой в карьере Анхелес. До этого актриса была моделью, несмотря на свои крупные формы. Также Бальбиани отучилась на журналистку в одном из университетов Буэнос-Айреса.

Сегодня в Анхелес невозможно узнать ту пухлощекую девчонку из «Мятежного духа». Она сильно похудела, а ее черты лица резко заострились. Из-за этого 40-летняя актриса выглядит старше своих лет. Метаморфозы оказались настолько кардинальными, что артистку не узнают даже верные поклонники. Зато ее стройной фигуре позавидует любая 20-летняя девушка.

Анхелес вышла замуж в 2007 году и вскоре родила мальчика. В ее фильмографии всего две картины — «Мятежный дух» и «Флорисьента». Бальбиани также участвовала в нескольких телешоу в качестве участницы дискуссии.