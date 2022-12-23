Помните Пятницу из «Синьора Робинзона»? Посмотрите, как красотка выглядит в 71 год

Широкая популярность к актрисе с экзотической внешностью Зеуди Арая пришла в 1976 году благодаря фильму . Ее дуэт с итальянским комиком Паоло Вилладжо не оставил зрителей равнодушными. Юмор комедии был на грани приличия, но этим Зеуди было сложно напугать, ведь в начале 1970-х она много снималась в пикантных итальянских картинах для взрослых. В ее родной Эритреи такое поведение вызвало шквал недовольства, и семью Арая даже считали опозоренной.

Сотрудничество и брак с продюсером Франко Кристальди позволили ей прекратить съемки в фильмах подобного жанра. Благодаря его протекции она и стала Пятницей в «Синьоре Робинзоне», а затем сыграла еще в нескольких лентах. После смерти супруга в 1992 году Зеуди перестала сниматься.

Сейчас ей уже 71 год. Несмотря на возраст, она сохранила необыкновенную красоту. Ее редкие выходы на красные дорожки мероприятий собирают лишь восхищенные комментарии. Арая замужем за режиссером Массимо Спано, от которого у нее есть взрослый сын Микеланджело.