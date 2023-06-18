Помните пухлую Полину из «Физрука»? Сейчас ее фигуре можно только позавидовать

В сериале «Физрук» актриса Полина Гренц воплотила образ Саши Мамаевой. Зрители остались в восторге от талантливой актрисы и запомнили ее не только благодаря таланту, но и эффектной внешности. Но сама Гренц решила не становиться заложницей одного образа и отправилась избавляться от лишних килограммов.

О своих достижениях звезда экрана рассказывает в социальных сетях. Она показывает видео с тренировок, откровенно делится подробностями диет и успехами. По ее словам, после съемок в проекте ей удалось избавиться от 15 килограммов, но поклонники уверены, что на самом деле это число намного больше.

Фанаты же всячески поддерживают кумира. В комментариях они хвалят ее и осыпают комплиментами. По их мнению, Гренц становится только красивее, а ее целеустремленности завидуют многие подписчики.