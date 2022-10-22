Помните пухлую малышку с конкурсов красоты? Ее внешний вид сейчас вызывает оторопь

Юная Алана Томпсон прославилась в начале 2010-х благодаря участию в телевизионных конкурсах красоты, где ей дали прозвище Милашка Бу-Бу. Пухленькая блондинка настолько понравилась публике, что из будней семьи Бу-Бу сделали реалити-шоу, которое продержалось на телевидении до 2014 года.

Программа демонстрировала жизнь американского социального дна – из всей большой семьи девочки работал только папа, а мама, у которой явные проблемы с лишним весом, занималась тем, что собирала скидочные купоны.

Привычки семейства поражали зрителей: мать давала маленькой дочке смесь энергетиков и сладкой газировки и позволяла есть по 15 упаковок конфет за раз.

Сегодня Алане Томпсон 17 лет. Девушка выросла полной, как и все члены ее семьи, но старается принимать себя такой, какая она есть. Алана говорит, что Милашка Бу-Бу – лишь телеперсонаж, а жизни она совсем другая – обычная девчонка, которая ходит в школу и любит проводить время с друзьями.