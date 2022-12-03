Помните пухлощекого Пирожка из «Игры престолов»? Вы не поверите, на кого стал похож выросший актер
Копирует звездного коллегу.
Фанаты «Игры престолов» наверняка помнят друга Арьи Старк по кличке Пирожок. Этого забавного парня сыграл актер Бен Хоуки.
Молодому человеку уже 26 лет – и он решил оставить кино и сериалы. По иронии экранный «Пирожок» открыл кондитерскую. Название заведению бывший актер выбрал тематическое – «Ты ничего не знаешь, Джон Тесто». В оригинальном названии на английском последнее слово созвучно с фамилией главного персонажа «Игры престолов» – Сноу.
Фишка пекарни в фирменном печенье с изображением волка Старков.
Преобразился под стать своему заведению и Хоуки. Парень отпустил бороду и длинные волосы и стал похож на Джона Сноу, роль которого сыграл актер Кит Харингтон.