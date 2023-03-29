Помните психолога из шоу «Понять. Простить»? Вот как сейчас выглядит ведущая

Первый эпизод телешоу «Понять. Простить» вышел в 2006 году. В программе рассматривались сложные жизненные ситуации, с которыми людям помогали справиться психологи. Наверняка все вспомнят специалистку Галину Тимошенко, известную своими жесткими и прямыми высказываниями.

Сегодня ведущая изменилась до неузнаваемости. Тимошенко сильно похудела и превратилась из дородной дамы в осунувшуюся женщину с дряблой кожей. Многие поклонники Галины даже не узнали своего любимого психолога и заподозрили, что ведущая чем-то больна. Но эта информация не подтверждена.

Тимошенко никогда не мечтала о телевизионной карьере. В 80-х она отучилась на психолога и вскоре вышла замуж. В этом браке родилась единственная дочь Галины Настя. В 2003 году в их семье произошло несчастье — скончался супруг Тимошенко. После его смерти психолог так и не вышла замуж. Сегодня она живет в московской квартире вместе с котом и дочерью. Галина продолжает строить свою карьеру. Список ее книг и публикаций каждый год активно пополняется.