Помните психиатра Ирину из «Интернов»? Неожиданный поворот в ее карьере шокирует

Лидия Арефьева сыграла в четвертом сезоне сериала «Интерны» психиатра Ирину. Она стала известной актрисой, хотя прославилась в основном ролями в мелодрамах, а затем неожиданно пропала с экранов. В фильмографии артистки более 45 проектов, хотя чаще всего ей доставались роли второго плана.

Актриса начинала свой творческий путь в начале нулевых. Сначала ей доставались лишь эпизоды, затем — более заметные и яркие персонажи. Именно в «Интернах» Лидия смогла проявить свой талант и запомниться зрителям. Этот проект подстегнул ее карьеру, и Арефьева стала получать крупные роли намного чаще.

Но со временем Лидия поняла, что актерская карьера не единственное, чем она может заниматься в жизни. Женщина увлеклась астрологией и сумела превратить хобби в настоящее дело, которое приносит ей намного больше денег. Сегодня она почти не появляется в кино, так как все свое время уделяет новой карьере.