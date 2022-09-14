Помните противную девчонку из «Ералаша»? Ее ненавидел даже будущий муж
Поклонники до сих пор не могут забыть яркий образ.
Полина Ртищева запомнилась зрителям как напористая девочка из «Ералаша», которая практически силой выбивала признание в любви у своего возлюбленного. Многие поклонники признавались, что героиня Ртищевой — самая противная из всех артистов киножурнала. Как оказалось, так думал даже ее собственный супруг.
По словам Ртищевой, с будущим мужем она познакомилась уже после съемок в «Ералаше». В то время ее уже не узнавали на улицах даже самые преданные поклонники, поэтому первое время избранник не догадывался, с кем именно он строит отношения. Правда вскрылась, когда по телевизору начали показывать ту самую серию: возлюбленный Ртищевой не смог скрыть эмоции и сразу же выдал жене, что думает.
«Сидим дома, и любимый кричит из комнаты: „Показывают девочку, которую я хотел придушить. Какая же она мерзкая!“. Захожу, а там выпуск с моим участием. Кирилл смотрит на меня, потом снова на экран. И так несколько раз», — цитирует слова артистки портал «СтарХит».
Пикантная ситуация лишь рассмешила знаменитость. Она не обиделась на мужа, а призналась, что при первой встрече тоже не осталась в восторге от него.