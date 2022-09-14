Помните противную девчонку из «Ералаша»? Ее ненавидел даже будущий муж

Полина Ртищева запомнилась зрителям как напористая девочка из «Ералаша», которая практически силой выбивала признание в любви у своего возлюбленного. Многие поклонники признавались, что героиня Ртищевой — самая противная из всех артистов киножурнала. Как оказалось, так думал даже ее собственный супруг.

По словам Ртищевой, с будущим мужем она познакомилась уже после съемок в «Ералаше». В то время ее уже не узнавали на улицах даже самые преданные поклонники, поэтому первое время избранник не догадывался, с кем именно он строит отношения. Правда вскрылась, когда по телевизору начали показывать ту самую серию: возлюбленный Ртищевой не смог скрыть эмоции и сразу же выдал жене, что думает.

«Сидим дома, и любимый кричит из комнаты: „Показывают девочку, которую я хотел придушить. Какая же она мерзкая!“. Захожу, а там выпуск с моим участием. Кирилл смотрит на меня, потом снова на экран. И так несколько раз», — цитирует слова артистки портал «СтарХит ».

Пикантная ситуация лишь рассмешила знаменитость. Она не обиделась на мужа, а призналась, что при первой встрече тоже не осталась в восторге от него.