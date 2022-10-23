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Помните простушку из «Ефросиньи»? Вот как сейчас живет и выглядит героиня сериала

23 октября 2022 10:15
Помните простушку из «Ефросиньи»? Вот как сейчас живет и выглядит героиня сериала

Воспитывает троих детей и отказывается от мяса.

Актриса Анастасия Макарова прославилась благодаря сериалу «Ефросинья», где она сыграла главную героиню, выросшую в глухой тайге. Также артистку можно видеть в таких сериалах, как «Большая нефть. Цена успеха», «Марш Турецкого», «Оплачено смертью», «Маргоша», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований -3». В этом году выходит сериал «ВСЛУХ» с участием Макаровой.

Однако кино и телевидение – совсем не главное в жизни артистки.

В 2010 году Анастасия Макарова вышла замуж за бизнесмена Никиту Казакова. У пары трое детей – сыновья Елисей и Захар и дочь Ульяна. Семья живет в собственном доме в подмосковном поселке Жестово.

39-летняя Макарова придерживается вегетарианства и держит строгую диету – при росте 167 сантиметров она весит всего 52 килограмма и поражает своей стройностью.

Помните простушку из «Ефросиньи»? Вот как сейчас живет и выглядит героиня сериала

Фото: соцсети, кадры из сериала "Ефросинья" (2010-2013)
Алла Новикова
Алла Новикова
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