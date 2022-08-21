Помните программу «Самый умный»? Участник выдал о ней всю правду

Сегодня повзрослевшим поклонникам «Самого умного» может показаться, что выиграть кубок с сурком честным путем было невозможно, но участник передачи опроверг это мнение.

Пользователь под ником Jagir рассказал, как проходил отбор и участвовал в съемках. На первоначальное тестирование его записала мама, и спустя две недели представительница программы предложила ответить на 10 вопросов. Еще через месяц поступило предложений пройти дальнейший отбор в офисе.

«Обстановка была дружелюбная и никому не было дискомфортно. Зашли телевизионщики и понеслось…» — рассказал экс-участник.

Второй этап уже больше напоминал привычный всем конкурс с камерами и конкуренцией соперников между собой. Выдержав испытание, мальчик был приглашен на съемки, о которых вспоминал:

«Участники обязаны посетить два дня, где вначале они сидят и смотрят, как зрители, а во второй уже играют».

Отвечая на частые вопросы, Jagir отметил: купить место на «Самом умном» нельзя, Тина Канделаки действительно очень быстро говорит, а кубок победителям не отдают, вместо него им дарят дорогие подарки.