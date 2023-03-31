Помните принца Филофея из «Рок-н-ролла для принцесс»? Годы его не пощадили (фото)

Андрей Анкудинов никогда не был красавцем, поэтому родители отговаривали его от актерской карьеры. Однако он не стал отказываться от своей мечты и смог добиться успеха не благодаря, а вопреки.

Слава пришла к актеру далеко не сразу. Первые роли артиста не были яркими или запоминающимися. Больше всего он полюбился зрителям в образе принца Филофея из советского музыкального фильма-сказки «Рок-н-ролл для принцесс». Актер признается, что в его жизни был период, когда он пользовался невероятной популярностью у женщин — письма от поклонниц приходили к нему мешками.

Однако все это осталось в далеком прошлом. Годы не пощадили Анкудинова: он и раньше едва ли подходил под звание секс-символа, а теперь и вовсе превратился в седого и изможденного старика.

В любом случае 60-летний Андрей Робертович не унывает. Сегодня он почти не появляется на съемочных площадках, а зарабатывает на жизнь тем, что ведет различные мероприятия и концерты.