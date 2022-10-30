Помните принца Эдмунда из «Хроник Нарнии»? Вот куда сейчас пропал актер

У актера Скандара Кейнса совершенно фантастическая родословная: его дед был советником тунисского президента, а прадед – это сам Чарльз Дарвин, создатель теории эволюции. В детстве Кейнс мечтал стать актером и посещал театральную школу.

В 14 лет начинающий артист снялся в роли Эдмунда Певенси в фильме «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и волшебный шкаф», а также в двух продолжениях картины.

Но на этом карьера Скандара Кейнса в кино завершилась.

Сегодня бывшему актеру 31 год – и он сосредоточен на политике. Кейнс занимает должность советника члена британского парламента. Также молодой человек увлекается боевыми искусствами, экстремальными видами спорта и играет на флейте.