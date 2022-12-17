Помните приемного отца Эдварда? Звезда «Сумерек» будто обратил время вспять

Вампир не только в кино, но и в жизни.

Сага «Сумерки» подарила нам сильных мужских персонажей о которых можно только мечтать в реальной жизни. Кто-то сходил с ума по Эдварду, а другие выбирали Джейкоба. Впрочем, были и те, кто предпочитал статного отца семейства Калленов.

Питер Фачинелли обрел широкую популярность после выхода первой части франшизы о вампирах. Его герой Карлайл был приёмным отцом Эдварда. Актер сначала отказался от роли, но, прочитав роман, изменил свое мнение. Как оказалось, все было не зря.

Сыграв главу вампирского клана он, кажется, сам забыл, что является человеком, и перестал стареть.

Питер успел основать собственную продюсерскую компанию и снятся в таких известных картинах, как «Большая сделка», «Сильная женщина», «Клиент всегда мёртв». Плотный график и обязанности никак не отразились на его лице. Похоже, что он действительно был рожден для роли Карлайла.