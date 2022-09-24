Помните предателя Макса из «Бригады»? Эта роль оказалась для актера роковой

Александр Высоковский засветился в сериале «Бригада», где ему досталась роль телохранителя Саши Белого — Макса Карельского. Персонаж оказался отрицательным, а роль для актера — роковой.

После завершения проекта поклонники решили, что артист пропал с радаров. Он действительно приостановил свою карьеру, поскольку решил освоить новую профессию — летчика гражданской авиации. Впрочем, затем Высоковский вернулся в кино, где также попробовал свои силы на режиссерском поприще.

И тем не менее отделаться от образа предателя Макса ему не удалось. Актеру предлагали исключительно роли тех героев, которые вряд ли вызовут симпатию зрителей.

Но Высоковский из-за этого не унывает. Однажды в общении с поклонниками он подчеркнул, что таково его амплуа.