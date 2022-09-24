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Киноафиша Статьи Помните предателя Макса из «Бригады»? Эта роль оказалась для актера роковой

Помните предателя Макса из «Бригады»? Эта роль оказалась для актера роковой

24 сентября 2022 20:15
Помните предателя Макса из «Бригады»? Эта роль оказалась для актера роковой

Звезде пришлось смириться с неизбежным.

Александр Высоковский засветился в сериале «Бригада», где ему досталась роль телохранителя Саши Белого — Макса Карельского. Персонаж оказался отрицательным, а роль для актера — роковой.

После завершения проекта поклонники решили, что артист пропал с радаров. Он действительно приостановил свою карьеру, поскольку решил освоить новую профессию — летчика гражданской авиации. Впрочем, затем Высоковский вернулся в кино, где также попробовал свои силы на режиссерском поприще.

И тем не менее отделаться от образа предателя Макса ему не удалось. Актеру предлагали исключительно роли тех героев, которые вряд ли вызовут симпатию зрителей. Помните предателя Макса из «Бригады»? Эта роль оказалась для актера роковой

Но Высоковский из-за этого не унывает. Однажды в общении с поклонниками он подчеркнул, что таково его амплуа.

«В моей копилке всего две роли, где я сыграл положительных персонажей», — подытожил актер.

Фото: Кадры из сериалов «Бригада», «Кодекс чести-3»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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