Помните прапорщика Данилыча? Вы поразитесь, что с ним стало за 20 лет (фото)

Звездным часов для Анатолия Кощеева стала роль прапорщика Данилюка в комедийном сериале «Солдаты». Зрители неоднократно признавались, что артисту удалось идеально воплотить образ военного, поэтому они не могут представить кого-то еще на его месте.

После «Солдат» Кощеев продолжил покорять телевидение. Его можно было увидеть в проектах «Дылды», «Счастливы вместе» и других комедийных шоу, а последней ролью стал сериал «Художник». Помимо этого, актер участвует в спектаклях театра «Русский дом».

Поклонники внимательно следят за творческой жизнью Кощеева. Зрители хвалят его за комедийный талант, а многие при этом отмечают, что прошедшие годы никак не сказываются на его внешности. По мнению фанатов, Кощеев совсем не изменился с первой серии «Солдат», хотя прошло уже практически 20 лет, и сегодня выглядит как 50-летний мужчина.