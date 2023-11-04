Помните повара из «Солдат»? Вот что известно о жизни добряка Вакутагина

О прошлом артиста почти ничего не знают в прессе.

Все, кто смотрел сериал «Солдаты», точно запомнили харизматичного повара, которого сыграл Амаду Мамадаков. Правда, о других успешных актерских работах Мамадакова известно мало. Да и интервью парень дает крайне редко: не любит разглагольствовать о прошлой жизни.

В девяностые Амаду приехал покорять Москву, поступил в Щепку и успешно окончил училище. Правда, закрепиться в столице не вышло, пришлось вернуться домой и поработать в горно-алтайском драматическом театре.

Но мечта о Москве не оставляла, и он снова приехал в сердце россии, с легкостью поступив в ГИТИС. Так, всего в 25 лет он уже имел в кармане два диплома о высшем актерском образовании.

В этот раз молодого актера заметили: удалось устроиться в театр «Et cetera». А затем в 2004 году случился прорыв. Взяли в сериал «Солдаты». После роли повара актер сыграл еще в 63 фильмах. «Монгол» даже был номинирован на «Оскар». Правда, до главных ролей Мамадакову дослужиться пока не удалось.