Помните поступившую в МГУ девочку-вундеркинда? Вот куда неожиданно пропала Алиса Теплякова

Даже суд не встал на её сторону.

Образование становится доступнее с каждым днём, и сегодня любой может получить научную степень. Однако юной Алисе Тепляковой мало посещать пары в МГУ, она планирует попасть ещё и в «Синергию».

Одаренная девочка смогла в 2021 году поступить в главный вуз страны. Но из-за низких оценок ее взяли лишь на платной основе. Оказалось, что первая сессия прошла для неё крайне неудовлетворительно, и родители решили перестраховаться, подав документы в «Синергию». Но университет отказал вундеркинду, сославшись на недостаточное количество баллов.

Родители подумали, что арбитраж поддержит их иск, но они ошиблись.

Суд встал на сторону университета.

Алиса после всех событий на время пропала из сводки новостей. Между тем семья Тепляковых не планирует останавливаться и будет дальше обращаться во всевозможные инстанции, чтобы девочку все таки приняли в «Синергию».