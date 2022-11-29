Помните последнюю мисс СССР? Посмотрите, что с ней стало спустя 31 год

Последний конкурс красоты «Мисс СССР» состоялся в 1991 году. Несмотря на сложное время в стране, тысячи зрителей следили за соперничеством главных красавиц страны, а победительницей неожиданно для многих стала 15-летняя Ильмира Шамсутдинова.

Почетный титул стал прекрасным стартом для карьеры модели. Она начала участвовать в показах и сначала представляла отечественных дизайнеров, а после развала СССР появлялась на подиумах уже в одежде от именитых мировых модельеров. При этом со временем Ильмира начала строить карьеру и за границей: она в течение года работала в Италии и принимала участие в международных конкурсах красоты.

Однако со временем Ильмира решила отказаться от работы и сконцентрироваться на семье. Дело в том, что она вышла замуж за своего избранника Александра и поняла, что близкие для нее намного важнее успеха. А после свадьбы родила двух детей, которым посвятила все свое время.

Сегодня звезда подиума занята развитием собственного бизнеса. Она открыла модельную школу и салон красоты, а на модельных конкурсах появляется только как член жюри. О своей жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях, где все еще собирает комплименты от многочисленных поклонников.