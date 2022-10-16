Помните полного и неуклюжего парня из «Дома-2»? Его внешний вид сейчас вас ошарашит

Егор Холявин заполнился как полноватый парень из «Дома-2», который делал ставку не на внешность, а на галантные ухаживания. Однако после проекта Холявин заметно преобразился.

Молодой человек сильно похудел, поменял прическу и стал тщательно ухаживать за собой. Но телезвезда не остановился на достигнутым – и увлекся пластической хирургией.

Егор Холявин сделал липосакцию, ринопластику, изменил разрез глаз и даже увеличил размер «мужского достоинства».

После столь разительных перемен СМИ прозвали экс-участника «Дома-2» «русским Кеном». Однако не всем поклонникам пришлись по душе изменения Егора – многие говорят, что молодой человек переусердствовал с гиалуроновой кислотой и совсем не похож на себя прежнего.