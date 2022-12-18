Помните Полину Сергеевну из «Кадетства»? Она пережила самое страшное для женщины потрясение

Для любого родителя нет ничего страшнее, чем потерять своего ребенка. Елене Захаровой не повезло узнать это на собственном опыте.

Однажды её 8-месячной дочке стало плохо, и актриса решила вызвать платную медицинскую помощь. Позже оказалось, что врач ошибся, потому что малышке не становилось легче. Анну-Марию пришлось госпитализировать и ввести в искусственную кому, а позже девочка ушла из жизни.

Звезда «Кадетства» тяжело пережила смерть дочки, а потом и развод с мужем.

Она не стала обвинять медиков в этой трагедии, но до сих пор не понимает, почему ей запретили входить в палату к ребенку. В тот момент для нее было важно находиться рядом с малышкой.

Несколько лет назад Елена снова стала мамой прекрасной дочки. Кажется, что актриса вновь обрела смысл жизни и теперь счастлива.