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Помните Полину Сергеевну из «Кадетства»? Она пережила самое страшное для женщины потрясение

18 декабря 2022 09:15
Помните Полину Сергеевну из «Кадетства»? Она пережила самое страшное для женщины потрясение

Хуже трагедии и придумать сложно.

Для любого родителя нет ничего страшнее, чем потерять своего ребенка. Елене Захаровой не повезло узнать это на собственном опыте.

Однажды её 8-месячной дочке стало плохо, и актриса решила вызвать платную медицинскую помощь. Позже оказалось, что врач ошибся, потому что малышке не становилось легче. Анну-Марию пришлось госпитализировать и ввести в искусственную кому, а позже девочка ушла из жизни.

Звезда «Кадетства» тяжело пережила смерть дочки, а потом и развод с мужем.

Она не стала обвинять медиков в этой трагедии, но до сих пор не понимает, почему ей запретили входить в палату к ребенку. В тот момент для нее было важно находиться рядом с малышкой.

Несколько лет назад Елена снова стала мамой прекрасной дочки. Кажется, что актриса вновь обрела смысл жизни и теперь счастлива.

Фото: кадры из сериала "Кадетство" (2006-2007)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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