Помните Погодина из «Сезона охоты»? Его исчезновение все еще будоражит народ

Актер пустился в бега, о нем до сих пор ничего не известно.

На рубеже 1980-х и 1990-х Игорь Шавлак был одним из самых популярных актеров нашей страны. «Черная стрела», «Поезд вне расписания», «Отражение», «Криминальный отдел» — все эти фильмы сделали молодого красавца настоящей кинозвездой. Но наибольшую популярность ему принесла лента «Сезон охоты», в которой он сыграл роль адвоката Дмитрия Погодина и выступил режиссером.

Однако все последние годы про актера ничего не известно. Как говорит бывшая супруга Игоря Татьяна, он подался в бега после того, как в прокате с треском провалилась его последняя картина — фильм ужасов «Путевой обходчик». Из-за этого Шавлак влез в многомиллионные долги, отдавать которые не собирался. Лишь раз он позвонил бывшей супруге, с которой не общался после развода, чтобы попросить у нее деньги.

Несмотря на то, что у Татьяны остались к тому времени лишь мрачные воспоминания о бывшем муже, с которым она развелась из-за его увлечения спиртным и склонности распускать руки, она все же решила пойти ему навстречу и одолжила 4 млн рублей. С тех пор ни денег, ни Игоря она больше не видела. Согласно некоторым сведениям, сейчас бывшая звезда детективов и боевиков находится за границей.