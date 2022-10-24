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Помните подружку Лиды из «Операции "Ы"»? Вот как сейчас выглядит постаревшая актриса

24 октября 2022 06:15
Помните подружку Лиды из «Операции

Людмиле Ковалец уже исполнилось 78 лет.

Талант Людмилы Ковалец педагоги замечали уже в ГИТИСе. Именно там студентку «присмотрел» и Леонид Гайдай, который как раз искал актрису на эпизодическую героиню в новеллу «Наваждение» из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Ковалец сыграла в фильме подружку Лиды. И хотя ее роль в комедии была совсем крохотной, после премьеры в 1965 году свою «минуту славы» получила и Людмила.

Помните подружку Лиды из «Операции "Ы"»? Вот как сейчас выглядит постаревшая актриса

Однако, вопреки ее ожиданиям, режиссеры не спешили делать новые предложения о работе. И актриса выбрала семью: после окончания института она уехала вслед за мужем в Тульский театр драмы, куда его пригласили работать художником по свету. В другом городе Людмила родила сына, но ставить крест на карьере не хотела. Она познакомилась с молодым постановщиком Михаилом Морейдо, в спектаклях которого начала получать роли. А в 1972 году режиссера «переманили» в Ставрополь, куда он предложил перебраться и Людмиле с семьей. С тех пор актриса стала звездой местного драматического театра, в котором служит и по сей день.

Кроме того, не так давно она решилась на возобновление съемок в кино. Второстепенных персонажей Ковалец сыграла в картинах «Алекс Лютый» и «Ищейка-4».

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», 1965, «Ищейка-4», 2020
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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