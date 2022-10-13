Помните подружек из рекламы «Дирол»? Посмотрите, что с ними стало

Актрисы сейчас очень успешны и в кино, и на телевидении.

Реклама 90-х на отечественном телевидении создавалась очень талантливыми и креативными людьми, а потому и образы из роликов до сих пор остались в памяти телезрителей даже через несколько десятков лет. Это относится в том числе и к знаменитым подружкам-подушкам из рекламы жевательной резинки Dirol, которых сыграли молодые актрисы Виктория Герасимова и Мария Климова.

Климова к моменту съемок уже появлялась на экранах, но настоящее признание нашла именно после рекламы жевательной резинки. Почти сразу ее заметили режиссеры знаменитого российского сериала «Не родись красивой», где она исполнила роль капризной модели Натальи Лариной — лица бренда Zimaletto. А потом последовали съемки в многочисленных фильмах и сериалах: «Глухарь», «Отдел», «Мачеха», «Провокатор» и т.д.

Виктории Герасимовой, как и ее экранной подруге, сейчас 43 года. Как и Климова, она тоже за эти годы построила заметную карьеру. Параллельно со съемками в многочисленных рекламных роликах она долгое время работала ведущей на разных телеканалах.

Затем Герасимова сыграла в таких популярных проектах, как «След», «Метод Лавровой», «Пятницкий» и других. Большое кино тоже покорилось Виктории: в прошлом году она сыграла роль железнодорожного диспетчера в картине «Магистраль».