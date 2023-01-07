Помните подругу Кречетова из «Ликвидации»? Вот как актриса выглядит спустя 15 лет

Полина Агуреева славится тем, что на экране она способна показать переживания любой героини. Девушка тонко чувствует своих персонажей, и каждый ее образ можно назвать успешным.

Талант молодой артистки распознали приемные группы сразу четырёх театральных вузов Москвы. Однако она решила поступить в ГИТИС. Полина попала на курс Петра Фоменко, и он раскрыл ее творческий потенциал. Настоящий триумф случился, когда в свет вышел сериал «Ликвидация».

Роль Тони Царько была не очень большой, но актриса полностью вжилась в образ и очаровала зрителей.

В сентябре Агуреевой исполнилось уже 46 лет, но она совершенно не выглядит на свой возраст. На лице женщины практически нет морщин, а стройная фигура все ещё при ней. К тому же очень сложно заметить разницу во внешности между актрисой и ее супругом, который на 15 лет моложе.