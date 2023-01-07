Помните подругу Кречетова из «Ликвидации»? Вот как актриса выглядит спустя 15 лет
Кажется, что актриса остановила время.
Полина Агуреева славится тем, что на экране она способна показать переживания любой героини. Девушка тонко чувствует своих персонажей, и каждый ее образ можно назвать успешным.
Талант молодой артистки распознали приемные группы сразу четырёх театральных вузов Москвы. Однако она решила поступить в ГИТИС. Полина попала на курс Петра Фоменко, и он раскрыл ее творческий потенциал. Настоящий триумф случился, когда в свет вышел сериал «Ликвидация».
Роль Тони Царько была не очень большой, но актриса полностью вжилась в образ и очаровала зрителей.
В сентябре Агуреевой исполнилось уже 46 лет, но она совершенно не выглядит на свой возраст. На лице женщины практически нет морщин, а стройная фигура все ещё при ней. К тому же очень сложно заметить разницу во внешности между актрисой и ее супругом, который на 15 лет моложе.