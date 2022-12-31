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Помните подругу Кармелиты? В этой уставшей женщине не узнать яркую актрису

31 декабря 2022 08:45
Помните подругу Кармелиты? В этой уставшей женщине не узнать яркую актрису

Работа разрушила счастливые отношения.

Яркая внешность и безусловный актерский талант сделали Надежду Бахтину один из самых популярных и востребованных артисток. Она сыграла множество интересных ролей и стала узнаваема в разных амплуа.

Кроме признания публики, работа подарила девушке любовь всей ее жизни. Со своим мужем Александром Никитиным она познакомилась во время съёмок. Через два года счастливая пара решила сыграть свадьбу и создать семью.

Однако рабочие графики супругов редко совпадали и они стали отдаляться, а вскоре и вовсе развелись.

Надежда тяжело пережила расставание со своим возлюбленным. После этого она не обрела ни семейного, ни материнского счастья. Душевные переживания сказались и на внешности актрисы. Цыганка из популярного сериала заметно состарилась и теперь вряд ли получит роль сногсшибательной красавицы.

Помните подругу Кармелиты? В этой уставшей женщине не узнать яркую актрису
Фото: кадр из сериала "Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни" (2021), кадры из сериала "Кармелита" (2005)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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