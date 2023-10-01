Помните подростка, влюбившегося в цыганку на 23 года старше? Он променял ее на престарелую женщину

В 2012 году всю страну потрясла история Андрея Джанзакова. В 13 лет мальчик закрутил роман с цыганкой Мариной Гуденко в три раза старше него. Парочка из города Шахты посетила программу «Пусть говорят»: большинство присутствующих в студии ток-шоу осудили странные отношения. Тем не менее вскоре влюбленные обзавелись дочерью.

Спустя время Марина забеременела вновь. Правда, в этот раз роды прошли не столь успешно: один из двух малышей скончался. Необычная семья привлекла внимание правоохранительных органов. Цыганке грозило уголовное наказание за связь с юным россиянином. Гуденко смогла избежать наказания, но была лишена родительских прав.

Андрей разорвал отношения с «женщиной своей мечты». Парень пошел по кривой дорожке. Вместе со взрослым подельником они обворовывали дачи, и в итоге у героя начались проблемы с законом. Сегодня подросший Андрей счастлив с очередной возрастной дамой. Молодой человек завязал с криминалом и работает в сельскохозяйственном кооперативе.