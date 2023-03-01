Помните подростка из «Пусть говорят», влюбившегося во взрослую цыганку? Посмотрите, что с ним стало

Андрей Джанзаков прославился на всю страну уже в 15 лет. Миллионы россиян следили за его романом с 40-летней цыганкой Мариной Гуденко, с которой он не только жил вместе, но и воспитывал ребенка.

Шокирующей историей подросток поделился в эфире шоу «Пусть говорят». Он признался, что любит Марину и не собирается связывать свою жизнь с меркантильными сверстницами. На программе же Андрей просил помощи, так как не мог заработать на жизнь своей семье.

Однако несовершеннолетний любовник не добился поддержки, а лишь привлек внимание правоохранительных органов, ведь семейная жизнь с несовершеннолетним у нас в стране под запретом. После этого Андрей пропал на несколько лет, а не так давно стало известно, что у него уже новые отношения.

Избранницей Джанзакова вновь стала женщина значительно старше его. О своей жизни Андрей рассказывает в социальных сетях и признается, что по-настоящему счастлив в новой семье. О Марине герой «Пусть говорят» больше не вспоминает, о своей телевизионной славе — тоже.