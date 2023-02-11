Вот почему Неваляшку передавали из поколения в поколение? Вы будете удивлены

Современных детей сложно удивить советскими игрушками. Тем не менее Неваляшку все еще любят и не планируют оставлять в прошлом.

Стоит отметить, что она была известна еще в Российской Империи, но тогда носила название Кувыркан, а чуть позже получила прозвище Ванька-встанька. Куклу изготавливали из дерева нижегородские мастера. После придания круглой формы ее вручную расписывали. Купить эту красоту можно было на ярмарках, но позволить себе такую трату могли далеко не все. Игрушка была недешевой, и если появлялась в семье, то к ней относились бережно, стараясь сохранить для будущих поколений.

Такую широкую популярность Неваляшка обрела благодаря своему уникальному механизму. Круглая форма позволяла ей всегда возвращаться в исходную форму. Игрушка нравилась не только детям, но и родителям. Они были уверены, что их малыши будут в безопасности и даже смогут улучшить свою координацию.