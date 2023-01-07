Помните победителя шоу «Голод»? Вот куда пропал и как сейчас живет Саша Константинов

В начале 2000-х годов реалити-шоу «Голод» пользовалось невероятной популярностью. Зрители с придыханием смотрели, как 12 участников выживают в доме без денег и еды. Главный приз — это ежемесячная выплата 1000 долларов.

Победителем проекта стал Александр Константинов, который сразу после окончания съёмок захотел поступить в театральный вуз.

Харизматичный мужчина с легкостью прошёл все туры, кроме последнего. Однако первое место в шоу дало ему некоторые привилегии. После звонка продюсеру он смог пройти отбор в платную группу, а обучение оплачивал из того гонорара, который выиграл в «Голоде».

Александр успешно окончил вуз и стал сниматься в кино. Его можно увидеть в очень популярных проектах. Например, он снялся в сериале «ИП Пирогова» и «Психологини». В личной жизни у него тоже все сложилось. Он женат и воспитывает троих детей.