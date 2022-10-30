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Помните победительницу второго «Последнего героя»? Вот как сейчас выглядит знойная блондинка

30 октября 2022 06:00
Помните победительницу второго «Последнего героя»? Вот как сейчас выглядит знойная блондинка

Остепенилась и ушла в бизнес.

Более двадцати лет назад на телевидении вышло экстремальное шоу «Последний герой» о выживании на необитаемом острове. Во втором сезоне программы победила эффектная блондинка Вероника Норкина.

Норкина была из семьи беженцев из Казахстана и работала парикмахером.

После победы на шоу она переехала из Старого Оскола в двухкомнатную квартиру в подмосковных Мытищах. Вероника работала менеджером в строительной фирме и вышла замуж за участника проекта Игоря Безуглова. У супругов родилась дочь. Вместе семья объехала полмира и даже несколько лет жила в Вильнюсе.

Сейчас пары свое кафе литовской кухни. Семья вернулась в Россию и занимается строительный бизнесом.

Помните победительницу второго «Последнего героя»? Вот как сейчас выглядит знойная блондинка
Фото: кадры из телепередачи "Последний герой" (2001), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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