Помните победительницу второго «Последнего героя»? Вот как сейчас выглядит знойная блондинка

Более двадцати лет назад на телевидении вышло экстремальное шоу «Последний герой» о выживании на необитаемом острове. Во втором сезоне программы победила эффектная блондинка Вероника Норкина.

Норкина была из семьи беженцев из Казахстана и работала парикмахером.

После победы на шоу она переехала из Старого Оскола в двухкомнатную квартиру в подмосковных Мытищах. Вероника работала менеджером в строительной фирме и вышла замуж за участника проекта Игоря Безуглова. У супругов родилась дочь. Вместе семья объехала полмира и даже несколько лет жила в Вильнюсе.

Сейчас пары свое кафе литовской кухни. Семья вернулась в Россию и занимается строительный бизнесом.