Помните победительницу первого «Голоса»? Вот как она похудела

Десять лет назад Дина Гарипова покорила всю страну и завоевала главный приз шоу «Голос». Певица призналась, что не ожидала своей победы, так как искренне была убеждена в продажности создателей и отсутствии у себя шансов из-за полной фигуры.

Несмотря на лишний вес, звезда не только выиграла конкурс, но и отправилась на «Евровидение». На европейской сцене повторить громкого успеха не удалось, но Гарипова продолжила развивать певческую карьеру.

С каждым годом она все реже появлялась перед объективами камер, а ее имя перестали упоминать в СМИ. Однако с момента финальной битвы в «Голосе» Дина записала на свой счет еще несколько достижений. Во-первых, она похудела и преобразилась.

Во-вторых, вышла замуж за достойного человека, который поддерживал ее во время соревнований на Первом канале. В-третьих, в этом году исполнительница впервые стала мамой, о чем с радостью сообщила подписчикам в социальных сетях.