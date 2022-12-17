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Помните победительницу «Холостяка» с Кридом? Вот как устроилась Дарья Клюкина после шоу

17 декабря 2022 17:00
Помните победительницу «Холостяка» с Кридом? Вот как устроилась Дарья Клюкина после шоу

Правдивость её намерений находится под вопросом.

Шоу «Холостяк» подтвердило высказывание о том, что в России очень много красивых девушек. Участницы соревновались за сердце главного героя и всегда выглядели идеально.

Одним из негласных правил проекта был принцип участия лишь в одном сезоне. Однако фаворитка зрителей Дарья Клюкина стала исключением. Она боролась и за Илью Глинникова, и за Егора Крида. Именно поэтому часть аудитории посчитала девушку расчетливой и не совсем искренней по отношению к молодым людям.

Сегодня модель счастливо живет в браке, но не с кем-то из главных героев «Холостяка».

Её избранник — один из предпринимателей Владимир Чопов.

После шоу Дарья устроила не только свою личную жизнь, но и решила продвигать себя как певицу. Её творчество не оценили в сети и назвали девушку «ещё одной Бузовой».

Помните победительницу «Холостяка» с Кридом? Вот как устроилась Дарья Клюкина после шоу
Фото: соцсети, кадры из передачи "Холостяк" (2013)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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