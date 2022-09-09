Помните певицу Далиду? Не поверите, что она скрывала всю жизнь

Французская певица Далида стала одной из главных музыкальных звезд 90-х. Поклонники следили за каждым ее шагом, признавались в любви и наизусть заучивали главные хиты. Однако далеко не все догадывались, какой секрет скрывает исполнительница.

Как оказалось, еще в 10 месяцев будущая звезда подхватила серьезную инфекцию. Врачам удалось спасти жизнь ребенку, но болезнь сказалась на ее глазах. У певицы развилось сильное косоглазие, и три сложных операции не смогли полностью исправить ситуацию.

В итоге с последствиями инфекции, как пишет портал The Voice Mag, артистке пришлось жить всю жизнь. Из-за детской болезни она не могла находиться в темноте и даже была вынуждена спать со светом. Певица, столкнувшаяся с издевательствами в школе из-за своих глаз, старательно скрывала этот факт, поэтому лишь самые близкие знали о ее проблемах и поддерживали.