Помните песню «Яблони в цвету»? Загадка гибели ее автора все еще интригует

В 1970-е годы жители СССР узнали имя Евгения Мартынова. Его проникновенное исполнение «Баллады о матери» принесло ему всесоюзную любовь. Причем он был не только певцом, но и талантливым композитором — именно его музыка звучит в трогательной балладе «Лебединая верность» и в песне «Яблони в цвету». А когда эти композиции исполнял сам автор, то зрительский зал буквально замирал от восторга.

Но популярность Мартынова была быстротечна. В 1980-е годы публика переключилась на заводные мотивы «Ласкового мая» и других групп. Лиричные песни композитора уже не пользовались такой популярностью. По слухам, он пристрастился к спиртному. А его жизнь внезапно оборвалась в 1990 году.

Соседи заметили лежащего артиста в подъезде, но не сразу вызвали скорую, решив, что он в нетрезвом состоянии. Когда медики все-таки прибыли, они могли констатировать лишь смерть 42-летнего Мартынова. Загадка его гибели до сих пор интригует поклонников. Одни уверены, что сердце композитора не выдержало стресса и неудач последних лет жизни, другие считают виной всему алкоголизм. Есть даже версия о насильственной смерти: якобы незадолго до смерти Мартынов пытался судиться с организаторами своего тура, от которых не получил ни копейки за выступления.