Помните песню «Яблоки на снегу»? Ее исполнитель сбегает в Турцию

Композиция «Яблоки на снегу» вышла в 1987 году и мгновенно стала народным хитом, прославив Михаила Муромова. Многие поколения продолжают петь любимую песню, а самого автора, как оказалось, до сих пор узнают на улицах.

Как рассказал музыкант, в конце ноября он отметит свое 72-летие. Артист до сих пор популярен, и на улицах его регулярно узнают фанаты. И внимание, порой, настолько велико, что он нередко сбегает за границу, чтобы отдохнуть.

«От внимания к своей персоне сбегаю в Турцию. У друзей там квартира в небольшом городе рядом с Антальей. Море в 200 метрах», — рассказывает музыкант в беседе с порталом Wday .

При этом Муромов не забывает и о творчестве. Артист не живет лишь старыми заслугами и подготовил уже больше 200 новых песен. Музыкант не раскрывает, когда именно представит их публике, но не намерен скрывать их от фанатов.

Но, несмотря на популярность и большое число фанаток, артист так и не обзавелся семьей. Муромов не скрывает, что у него нет желания жениться, ведь он считает себя одиночкой.