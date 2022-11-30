Помните песню «В землянке»? Сложно понять, но ее запретили из-за одной строчки

Композиция «В землянке» стала одной из самых знаменитых военных песен в СССР. Тысячи людей во всех уголках страны знали пронзительные слова наизусть, однако мало кто догадывался, с какими сложностями столкнулся корреспондент Алексей Сурков, написавший слова песни.

Дело в том, что композиция «В землянке» появилась после пережитого Сурковым сражения под Истрой. В одном из писем он решил рассказать супруге о тяжелом дне и добавил стихотворение, которое написал под впечатлением от случившегося. Корреспондент не собирался никому показывать свое творчество, но спустя несколько дней он встретил композитора Константина Листова, который искал авторов, пишущих военные стихи. Именно так к стихотворению Суркова была написана музыка.

Песня мгновенно стала популярна у слушателей. Однако партийные чиновники разглядели в ней упаднические настроения. Особенно цензорам не понравилась одна строчка, в которой они услышали пессимистичный настрой лирического героя.

«До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага», — именно из-за этих слов композицию хотели запретить.

Сначала контролирующим органам удалось изъять песню из эфира, но спустя некоторое время слушатели начали активно возмущаться. И цензоры были вынуждены отменить свое решение, но спорные строки все-таки изменили. С тех пор композиция уже не пропадала из радиоприемников и становилась популярнее с каждым днем.