Помните песню «Ракамакафон»? Мальчика из клипа теперь не узнать

Хит Freestyler от финской команды Bomfunk MC’s в свое время взорвал танцплощадки всего мира — от Америки и Австралии до Европы и России. В нашей стране он больше известен как песня «Ракамакафон» и для многих популярен до сих пор, хотя с момента выхода знаменитого клипа прошло уже 22 года.

Главную роль подростка с дредами, который обрел способность перематывать туда-сюда временные потоки, сыграл 15-летний на тот момент уроженец Финляндии Мало Снеллман. На съемочную площадку мальчика, с ранних лет увлекавшегося музыкой, привела мама — успешная финская модель Лейла Снеллман.

За два десятка лет Марло очень изменился, и теперь в его жизни нет места музыке, зато есть время для других хобби — для рыбалки и кулинарии. Именно искусству приготовления пищи Снеллман решил посвятить свою жизнь. Теперь он живет в Париже и работает шеф-поваром, выкладывая в соцсети снимки с собственной работы.