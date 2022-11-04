Помните песню «Позови меня с собой»? Причина смерти ее автора вызывает дрожь

Поклонники до сих пор не могут смириться со случившимся.

Песня «Позови меня с собой» стала одним из главных хитов в творчестве Аллы Пугачевой. Миллионы слушателей находили себя в проникновенных строках, однако мало кто знал, как трагично сложилась судьба Татьяны Снежиной, автора этой композиции.

Татьяна занималась творчеством с юности и уже к 20 годам имела большую армию ценителей своей музыки. Перед трагическим днем она как раз готовила новый альбом и активно организовывала собственную свадьбу с продюсером Сергеем Бугаевым.

Несчастный случай произошел 21 августа 1995 года. Татьяна в компании жениха и своих друзей возвращалась из поездки на Алтай, когда их микроавтобус врезался лоб в лоб в грузовой автомобиль МАЗ. От полученных травм все шесть пассажиров скончались на месте.

Поклонники до сих пор обсуждают смертельное ДТП, которое унесло жизнь 23-летней артистки. Как уверены некоторые, Татьяна сама напророчила беду: за несколько дней до этого она представила публике новые, весьма трагичные композиции «Звезда моя» и «Если я умру раньше времени».

«Если я умру раньше времени, пусть меня унесут белы лебеди», — именно так звучат слова одной из песен.

Поклонники бережно хранили воспоминания о любимой артистке. А в 1997 году песню «Позови меня с собой» исполнила Алла Пугачева, что прославило Снежину на всю страну. Ее композиции начали исполнять и другие музыканты, например, Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, что увековечило творчество артистки.