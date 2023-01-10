Помните песню «На лабутенах»? Вот что стало с певицей, которой подпевала вся страна

Алиса Вокс прославилась на всю страну в начале 2010-х, когда стала солисткой группировки «Ленинград». Именно она исполнила такие хиты, как «На лабутенах», «Патриотка», «Плачу», которые вместе с ней пела вся страна. Однако уже через несколько лет артистка неожиданно покинула коллектив.

Как оказалось, причиной ухода Вокс из группы стали постоянные конфликты с Сергеем Шнуровым. В течение долгого времени они не могли найти общий язык, и в итоге певица решила запустить сольную карьеру.

Уже летом 2016 года она представила альбом «Сама», а спустя практически год оказалась в центре скандала из-за своего видео «Малыш». Поклонники были уверены, что ролик является государственным заказом и высмеивает молодых участников проектных акций. Из-за этого Вокс ушла в творческий отпуск, но в итоге все равно решила продолжить заниматься музыкой.

Сегодня в копилке артистки уже четыре пластинки, последняя из которых под названием «Алиса из Ленинграда» вышла два года назад. Вокс удалось покорить сердца поклонников сольным творчеством: они не скупятся на комплименты и высоко ценят ее записи.