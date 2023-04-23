Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните песню Mambo No. 5? Гляньте, как сейчас выглядит ее исполнитель (фото)

Помните песню Mambo No. 5? Гляньте, как сейчас выглядит ее исполнитель (фото)

23 апреля 2023 14:30
Помните песню Mambo No. 5? Гляньте, как сейчас выглядит ее исполнитель (фото)

Практически не изменился.

Многие артисты на музыкальном поприще стараются добиться славы и стать всемирно популярными, однако некоторым уготована судьба «создателя одной песни». Лишь один хит того или иного музыканта попадает в чарты и разносится по всему миру, а остальное творчество остается практически неизвестным.

Такая же судьба ожидала и Лу Беги. Многие знают его по песне Mambo No. 5.

По своей сути композиция является ремиксом композиции Переса Прадо. Песня была очень популярна в нулевых и помогла Лу добиться славы.

Однако кроме этого хита у музыканта не было больше известных и громких песен. Он до сих пор занимается вокальной деятельностью. Регулярно публикует свое творчество в социальной сети, поражая поклонников своим внешним видом. Сложно поверить, что с момента выпуска Mambo No. 5 прошло почти 14 лет, ведь музыкант практически не изменился.

Помните песню Mambo No. 5? Гляньте, как сейчас выглядит ее исполнитель (фото)
Фото: соцсети, Legion-Media
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video