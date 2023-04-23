Помните песню Mambo No. 5? Гляньте, как сейчас выглядит ее исполнитель (фото)

Многие артисты на музыкальном поприще стараются добиться славы и стать всемирно популярными, однако некоторым уготована судьба «создателя одной песни». Лишь один хит того или иного музыканта попадает в чарты и разносится по всему миру, а остальное творчество остается практически неизвестным.

Такая же судьба ожидала и Лу Беги. Многие знают его по песне Mambo No. 5.

По своей сути композиция является ремиксом композиции Переса Прадо. Песня была очень популярна в нулевых и помогла Лу добиться славы.

Однако кроме этого хита у музыканта не было больше известных и громких песен. Он до сих пор занимается вокальной деятельностью. Регулярно публикует свое творчество в социальной сети, поражая поклонников своим внешним видом. Сложно поверить, что с момента выпуска Mambo No. 5 прошло почти 14 лет, ведь музыкант практически не изменился.