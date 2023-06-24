Помните песню Цоя «Восьмиклассница»? Вдохновившая певца девушка влюбит в себя любого

Виктор Цой написал множество всенародных хитов. Особняком в творчестве группы «Кино» стоит лиричная песня «Восьмиклассница», в которой описывается знакомство Цоя с юной барышней. У школьницы был реальный прототип.

Звали знакомую рокера Дженни Яснец. Девушка только поступила в Ленинградское художественном училище им. Серова. Певцу студентку представил педагог, готовивший Дженни к поступлению: «Вот моя ученица, восьмиклассница».

Виктору Цою было 20 лет, а Яснец всего 15. Приятельница музыканта признается, что они часто говорили о ее строгих родителях, а вот разговор про оценки вымышленный.

Барышня не сразу узнала, что хит посвятили именно ей.

Сегодня Дженни Яснец — это взрослая женщина. Пусть музе Цоя уже за 50, она не утратила своего очарования. Это роскошная блондинка со стройной фигурой и сегодня даст фору молодым красоткам, пишет MAXIM.