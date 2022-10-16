Помните первого мужа Лены-Полено? Вас удивит, как сейчас выглядит актер из «Счастливы вместе»

Актер Алексей Секирин прославился благодаря роли соседа Букиных и мужа карьеристки Лены в сериале «Счастливы вместе». В последующих сезонах артиста сменил Павел Савинков, сыгравший второго супруга Лены. Однако после ухода из проекта Секирин остался востребованным актером.

Еще до участия в культовом сериале Секирин зарекомендовал себя как талантливый театральный актер. Он служил в труппе Московского государственного Театра Луны, а также сыграл роль Феба де Шатопера в российской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари». У артиста был роман с коллегой по «Нотр-Даму» Анастасией Стоцкой, с которой они тайно обвенчались в 2003 году. В 2008-м пара рассталась.

Алексея Секирина можно увидеть в таких сериалах, как «Серафима прекрасная», «Охота на беркута», «Женский доктор», «Воронины», «Ивановы-Ивановы».

Сегодня актеру 44 года. Судя по соцсетям Секирина, артист много внимания уделяет спорту – и надо сказать, что он находится в отличной физической форме.