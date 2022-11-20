Помните Паспарту из «Форт Боярда»? Вот как звезда шоу выглядит сегодня

Фишкой шоу «Форт Боярд» стали ведущие небольшого роста, которые активно помогали участникам. В жизни Паспарту и Пасмюрая зовут Андре Буше и Энтони Лаборд.

Андре Буше родом из Франции. Рост артиста составляет всего 1 метр 20 сантиметров.

Впервые засветился на телевидении Буше в 20 лет, снявшись в музыкальном клипе, а спустя три года попал в «Форт Боярд». Буше снимался не только в российской, но и во французской, канадской и британской версиях программы. Артист признавался, что ему нравилось работать с Сергеем Шнуровым.

Маленький рост не помешал Андре Буше завести семью. В 2009 году актер сыграл свадьбу с женщиной по имени Патриция, у пары есть дети. Помимо участия в телешоу, Буше снялся в нескольких фильмах. 55-летний артист ведет активную и насыщенную жизнь и обожает рок-музыку.