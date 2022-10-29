Помните Палыча из «Дома-2»? Вы не поверите, как сложилась судьба мужчины после развода

В 2008 году Сергей Адоевцев по кличке Палыч пришел в проект «Дом-2» и поразил зрителей своей адекватностью и рассудительностью. На телестройке Палыч прослыл флегматиком и философом.

В шоу Сергей встретил свою любовь – хрупкую девушку Машу Круглыхину.

Пара поженилась, а в 2013 году на свет появилась дочка Лиза. Однако Палыч не сумел сохранить семью. Поговаривают, что всему виной пагубные привычки Сергея, а также его безвольность и нерешительность по жизни.

После развода Палыч стал редко видеть дочь. Сейчас бывшая звезда занимается тем, что подрабатывает фотографом.