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Помните Палыча из «Дома-2»? Вы не поверите, как сложилась судьба мужчины после развода

29 октября 2022 06:45
Помните Палыча из «Дома-2»? Вы не поверите, как сложилась судьба мужчины после развода

Его называли самым спокойным участником скандального шоу. 

В 2008 году Сергей Адоевцев по кличке Палыч пришел в проект «Дом-2» и поразил зрителей своей адекватностью и рассудительностью. На телестройке Палыч прослыл флегматиком и философом.

В шоу Сергей встретил свою любовь – хрупкую девушку Машу Круглыхину.

Пара поженилась, а в 2013 году на свет появилась дочка Лиза. Однако Палыч не сумел сохранить семью. Поговаривают, что всему виной пагубные привычки Сергея, а также его безвольность и нерешительность по жизни.

После развода Палыч стал редко видеть дочь. Сейчас бывшая звезда занимается тем, что подрабатывает фотографом.

Помните Палыча из «Дома-2»? Вы не поверите, как сложилась судьба мужчины после развода
Фото: соцсети, кадры из программы "Дом 2" (2004-2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
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