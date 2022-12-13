Помните Пагсли из «Семейки Аддамс»? Не поверите, где он сейчас

То факт, что Джимми Уоркмэн засветился в культовой «Семейке Аддамс», можно назвать счастливой случайностью. Он попался на глаза продюсерам в тот момент, когда его сестра проходила кастинг на роль Уэнздей, которую в итоге отдали другой артистке. А вот мальчика неожиданно для него самого утвердили на роль Пагсли.

Так и началась кинокарьера актера, вот только удачной ее не назовешь. Все последующие проекты с участием звезды экрана не были столь успешными, и постепенно его востребованность, а следом и популярность начали сходить на нет.

Последний раз Уоркмэн засветился на экранах больше 10 лет назад. Многие уже и забыли его имя, решив, что артист навсегда покинул кинематограф. На самом деле это не так. Как оказалось, 42-летний Джимми по-прежнему трудится на съемочной площадке, но уже не в качестве актера.