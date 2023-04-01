Помните пацанку Кешу из «Дома-2»? Ее участь растрогает до слез

Первый выпуск скандального телешоу «Дом-2» вышел в 2004 году. За это время на проекте побывали сотни участников. Судьбы некоторых из них сложились трагически.

Незавидная участь постигла девочку-пацанку Оксану Корневу, которую на шоу прозвали Кеша. Она быстро влилась в коллектив благодаря своим общительности и обаянию. Кеша нравилась многим парням, однако построить любовь на проекте яркой девушке не удалось. В итоге ей пришлось покинуть «Дом-2».

В 2009 году Оксаны не стало — ее сбила машина. Корнева перебегала дорогу вместе с подругой и ее парнем. Всех троих сбило такси. Друзья Кеши погибли сразу же, а ее увезли в реанимацию. Однако спасти девушку не удалось, и уже на следующий день она скончалась. Трагедия случилась в канун Нового года.

За год до этого произошла жуткая история с другой участницей «Дома-2» Оксаной Аплекаевой. Она пробыла на проекте всего два месяца, но запомнилась каждому. В 2008 году ее тело нашли на дороге в Истринском районе. Одна из версий гласит, что Оксану убил ее бывший ухажер.