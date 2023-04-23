Помните пацанку из группы «Лицей»? Сегодня ее не узнать (фото)

В 90-х хит девчачьей группы «Лицей» под названием «Осень» гремел из каждого утюга. Яркие солистки запали в душу зрителям, и у всех была свою любимица. Многим нравилась дерзкая пацанка Елена Перова, которая после «Лицея» перекочевала в коллектив «Амега». Как сложилась ее судьба?

Перова прославилась не только благодаря музыке. В начале нулевых она стала участницей шоу «Последний герой» и дошла до финала вместе с Владимиром Пресняковым. Также Елена пробовала себя в качестве ведущей, но проекты с ее участием просуществовали недолго.

Единоутробным братом певицы был Сергей Супонев.

Он вел детские программы «Зов джунглей» и «Звездный час» и снискал бешеную популярность в 90-х. Жизнь Супонева оборвалась в 2001 году — он катался на снегоходе и врезался в речную пристань.

Елена тяжело переживала эту трагедию и с головой ушла в карьеру. Сегодня она играет в театре и появляется в антрепризных постановках. У 46-летней певицы есть избранник, с которым она безмерно счастлива. Сегодня Перова живет за городом и не стремится к публичности. Лена сильно изменилась со времен «Лицея»: она похудела, а ее лицо стало фактически иссохшим. От той дерзкой девчонки с миловидными чертами не осталось и следа.